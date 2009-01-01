في محادثات مغلقة.. نتنياهو مقرا بصعوبة التأثير على ترامب في ملف إيران: لا نملك هامش مناورة

القدس المحتلة/سما/

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في “محادثات مغلقة” بمواجهة صعوبة في التأثير على مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالملف الإيراني.

ذكرت ذلك القناة 13 العبرية، الأحد، وسط تقدم في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على إيران.

وأضافت القناة، نقلا عن مصادر سياسية وصفتها بـ”المطلعة” لم تسمها، قولها إن نتنياهو عبّر خلال جلسات مغلقة لحكومته عن قلقه من الاتفاق الذي يتبلور بين الولايات المتحدة وإيران، معترفا بأن إسرائيل “لا تملك حاليا هامش مناورة يسمح لها بالتأثير على قرارات ترامب”.

وحسب المصادر، يواصل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) اجتماعاته مساء الأحد، على خلفية التقارير المتزايدة بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق، فيما تسود المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حالة تأهب مرتفعة خشية أن يمنح الاتفاق “حصانة” للنظام الإيراني.

وذكرت القناة أن الجهود السياسية الإسرائيلية في واشنطن يقودها الوزير السابق رون ديرمر، بينما تواصل الولايات المتحدة مفاوضاتها مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن (مرشد إيران) مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، يعد “الجهة الوحيدة القادرة على إفشال الاتفاق”.

كما أفادت القناة بأن مقربين من ترامب، بينهم مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، ومستشاره جاريد كوشنر، مارسوا ضغوطا على الرئيس الأمريكي لدفع الاتفاق قدما.

يأتي ذلك بينما تتزايد المخاوف الإسرائيلية من أن تنتهي الجهود الدبلوماسية إلى اتفاق تعتبره تل أبيب غير كافٍ لمنع إيران من تطوير قدرات نووية مستقبلا.

وفي هذا الصدد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر مطلع، صباح الأحد، إن نتنياهو تحدث مع ترامب هاتفيا، وأعرب له عن قلقه من تأجيل معالجة الملف النووي والربط بين وقف إطلاق النار في لبنان وإيران، في الاتفاق المتبلور.

والأسبوع الماضي، قال ترامب، إن نتنياهو “سيفعل ما أريده” فيما يتعلق بإيران، قبل أن تكشف تقارير أمريكية لاحقا عن مكالمة هاتفية “متوترة” بين الجانبين، قال خلالها نتنياهو للرئيس الأمريكي إن إطالة المسار الدبلوماسي “تخدم الإيرانيين”، بينما شدد ترامب على “تفضيله منح المفاوضات مزيدا من الوقت لإنقاذ الأرواح”، وفق القناة ذاتها.

وفي وقت سابق الأحد، قال ترامب، إنه لا أحد يعرف مضمون الاتفاق المحتمل مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق “سيكون جيدا”.

وقبلها أكد أن المفاوضات مع إيران “تتقدم بشكل منظم وبنّاء”، غداة إعلانه مساء السبت، استكمال التفاوض على معظم بنود الاتفاق، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.