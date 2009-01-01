لحظات رعب في الجو: هجوم إلكتروني يشل طائرة وزير الدفاع البريطاني

الإثنين 25 مايو 2026 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لندن /وكالات/

تعرضت طائرة وزير الدفاع البريطاني جون هيلي لهجوم إلكتروني أثناء عودتها من زيارة للقوات البريطانية المتمركزة في إستونيا الأسبوع الماضي. ويُعتقد أن روسيا ربما تكون وراء الهجوم.

بحسب تقارير إعلامية بريطانية، وقع الحادث يوم الخميس الماضي، أثناء رحلة عودة هيلي من منطقة فورو في جنوب شرق إستونيا. وكان على متن الطائرة، إلى جانب الوزير هيلي، مستشارون سياسيون وعسكريون، وجنرال في الجيش، ومصوران، ومراسل من صحيفة التايمز، الذي غطى تفاصيل الحادث.

في إحدى المراحل، وبينما كانت الطائرة تحلق بالقرب من الحدود الروسية، تعطلت بعض أنظمتها الإلكترونية تمامًا، بما في ذلك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). ونتيجة لذلك، تعطلت أجزاء من لوحة القيادة وأنظمة الأقمار الصناعية، وتوقف نظام الملاحة عن العمل كليًا. واضطر الطياران إلى استخدام أنظمة ملاحة داخلية بديلة لتحديد موقعهما بدقة لبقية الرحلة التي استمرت ثلاث ساعات.

ويُعتقد أن روسيا كانت وراء العطل الذي تسبب في تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للطائرة، نظرًا لقربها من الحدود الروسية عند بدء العطل. في هذه المرحلة، لم يتضح بعد ما إذا كانت هيلي هي الهدف المقصود للهجوم، ولكن وفقًا للتقرير، كان مسار رحلة الطائرة الحكومية مرئيًا على مواقع تتبع الطائرات. ولم تُعلّق وزارة الدفاع البريطانية على التقرير حتى الآن.

