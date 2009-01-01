الخط الاصفر يتحرك ..إسرائيل توسع سيطرتها إلى 59% من مساحة قطاع غزة

وكالات / سما/

افادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الاثنين، ان إسرائيل وسّعت سيطرتها إلى 59% من مساحة قطاع غزة، حيث قامت بتحريك "الخط الأصفر" إلى عمق أكبر داخل القطاع، في خطوة شملت أيضًا قطع محور صلاح الدين، الطريق الرئيسي الممتد على طول غزة.

ما يزيد من صعوبة حركة المواطنين والتنقل بين مناطق القطاع، ويعمّق حالة العزل الجغرافي والإنساني.

ويُعد محور صلاح الدين من أهم الطرق الحيوية في غزة، إذ يربط مختلف المحافظات ويستخدم بشكل أساسي لحركة السكان والمساعدات الإنسانية، فيما يرى مراقبون أن توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية في القطاع.