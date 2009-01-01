"أكسيوس": ترامب طلب من قادة عرب ومسلمين الانضمام إلى اتفاقات أبراهام مع إسرائيل

واشنطن / وكالات /

أفاد موقع "أكسيوس" الإعلامي نقلا عن مسؤولين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من عدد من القادة العرب والمسلمين الانضمام إلى اتفاقات أبراهام مع إسرائيل بعد الاتفاق مع إيران.

وأجرى ترامب اتصالا هاتفيا، يوم السبت، مع زعماء السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين لمناقشة الصفقة المحتملة مع إيران.

وقال مسؤول أمريكي لـ "أكسيوس"، إن جميع القادة أكدوا لترامب وقوفهم معه بشأن هذه الصفقة وفي حال عدم التوصل إلى الصفقة أيضا.

وحسب المسؤول، فإن ترامب أبلغ الزعماء بأنه سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ذلك، وأعرب عن أمله في أن يشارك الزعيم الإسرائيلي في اتصال مشترك في القريب العاجل.

وأكد مسؤولان أمريكيان أن ترامب قال للزعماء المذكورين إنه يتوقع ممن ليس لديهم اتفاق سلام مع إسرائيل الانضمام إلى اتفاقات أبراهام والتطبيع مع إسرائيل.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن القادة، وخصوصا قادة السعودية وقطر وباكستان، الذين لا توجد لدى بلدانهم علاقات رسمية مع إسرائيل، استغربوا طلب ترامب.

وأضاف أنه "كان هناك صمت أثناء الاتصال، وسأل ترامب مازحا ما إذا كانوا لا يزالون على الخط".

وأبلغ ترامب الزعماء أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيعملان على ذلك خلال الأسابيع القادمة.

وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، قال ترامب، يوم الأحد: "أود أن أشكر جميع الدول في الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها، الذي سيتعزز لاحقا بانضمامها إلى دول اتفاقات أبراهام التاريخية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الانضمام إلى اتفاقات أبراهام خلال لقائهما في نوفمبر الماضي، لكن الأمير لم يوافق على ذلك.