غزة : استشهاد مواطن وبحرية الاحتلال تستهدف الصيادين والمدفعية تقصف على طول الخط الاصفر

الإثنين 25 مايو 2026 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ228 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وارتقى فجر اليوم الشاب أحمد سمير فرحات شهيدًا متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها قبل يومين، جراء استهداف في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأصيب ثلاثة صيادين فلسطينيين الليل الماضي بنيران البحرية الإسرائيلية في بحر مدينة غزة.

واصيب اثنين من المواطنين اثر قصف طال منزل يعود لعائلة البشيتي بحارة القساطنة في مخيم المغازي وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح محيط منطقة السنافور شرق مدينة غزة

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 890 اضافة إلى 2677 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 777 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 727783 شهيدا و172779 مصابا.

IMG_4974

