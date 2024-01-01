تقرير : انقسام بين المشرعين الأميركيين بشأن اتفاق محتمل مع إيران

واشنطن / وكالات /

انقسم مشرعون أميركيون بشكل حاد خلال ظهورهم في برامج حوارية، الأحد، بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع إيران، إذ أيّد معظم الجمهوريين الخطوط العريضة المعلنة للاتفاق الذي يتفاوض عليه الرئيس دونالد ترامب، بينما رفضه الديمقراطيون باعتباره لا يحقق الكثير.

وقال السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن الخطوط العريضة المتداولة للاتفاق لا تبدو أكثر من عودة إلى "الوضع القائم قبل الحرب" مع إيران.

وأضاف في برنامج Fox News Sunday: "أعتقد أن هذا كان خطأً فادحاً.. عندما تحفر حفرة، عليك أن تتوقف عن الحفر، ويبدو أن هذا هو ما نفعله أخيراً."

وأشاد النائب الجمهوري مايك لولر، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بنهج ترامب في المحادثات مع إيران.

وقال لولر في برنامج Face the Nation على شبكة CBS NEWS: "أعتقد في المجمل أن ما تمكنت الإدارة الأميركية من فعله للمرة الأولى منذ 47 عاماً، هو إجبار بقايا هذا النظام على الدخول في مفاوضات، مفاوضات حقيقية".

"استغفال ترامب"

بدوره، قال السناتور الديمقراطي، كوري بوكر، إن ترمب يجري "استغفاله" في المفاوضات.

وأضاف في برنامج State of the Union على شبكة CNN: "لقد وضعنا في موقف أسوأ مما كنا عليه من قبل، أمام نظام أكثر تطرفاً.. أصبح مضيق هرمز الآن ورقة ضغط لهم. هذه الدولة الضعيفة وضعت أميركا في مأزق".

وأكد السناتور الجمهوري، بيل هاجرتي، أن أي اتفاق سيتضمن شروطاً "صارمة" لضمان ألا يكون لإيران أي مسار نحو امتلاك سلاح نووي.

وأضاف في برنامج The Sunday Briefing على قناة FOX NEWS: "أعتقد أنها (الشروط) ستكون قابلة للتنفيذ بدرجة كبيرة.. وتذكروا أن الرئيس ترامب استخدم القوة العسكرية في الأساس لتدمير القدرة الاقتصادية، والتكنولوجية، والعسكرية للنظام الإيراني. إنهم في وضع مختلف جذرياً".

أما السناتور الجمهوري توم تيليس، الذي كثيراً ما ينتقد ترامب، فأشار في برنامج State of the Union على شبكة CNN إلى أن التفاصيل المتداولة تمثل تحولاً في موقف الإدارة الأميركية.

وقال: "أخبرنا (وزير الحرب بيت) هيجسيث والوزارة قبل نحو 11 أسبوعاً بأنهم دمروا دفاعات إيران، وأن حصولنا على المواد النووية مسألة وقت لا أكثر.. والآن نتحدث عن موقف قد نقبل فيه ببقاء المواد النووية في إيران. كيف يمكن أن يكون ذلك منطقيا على الإطلاق؟".