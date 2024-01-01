ترامب: لا أحد رأى بنود الصفقة مع إيران أو يعرف ما هي ولن نتسرع في توقيعها

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد، المحادثات مع إيران، بأنها "تسير بشكل بنّاء ومنظم"، مشيراً إلى أنه أبلغ المفاوضين الأميركيين بـ"عدم التسرع في إبرام اتفاق، لأن الوقت يصب في مصلحتنا".

وأكد ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" استمرار الحصار البحري على إيران "حتى يتم التوصل إلى اتفاق، واعتماده، والتوقيع عليه"، مضيفاً: "يجب على الجانبين أن يأخذا وقتهما، وأن ينجزا الأمر بالشكل الصحيح. لا مجال لأي أخطاء".

وتابع ترامب: "علاقتنا مع إيران أصبحت أكثر مهنية وإنتاجية بشكل كبير. لكن عليهم أن يفهموا أنه لا يمكنهم تطوير أو امتلاك سلاح أو قنبلة نووية"، مشيراً إلى أن "الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه حالياً مع إيران من قبل إدارة ترامب، هو النقيض التام من الاتفاق النووي الذي وقعه (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما".

واختتم الرئيس الأميركي منشوره بشكر جميع دول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها، مضيفاً: "هو تعاون سيزداد ويتعزز أكثر من خلال انضمامها إلى اتفاقات إبراهيم التاريخية. ومن يدري، ربما ترغب إيران أيضاً في الانضمام".

لا اتفاق الأحد

وتوقع مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لن توقع اتفاقاً لإنهاء الحرب مع إيران، الأحد، مشيراً إلى أن "الوضع في مضيق هرمز لن يعود لما كان عليه قبل الحرب".

وقال المسؤول في تصريحات للصحافيين إن "النظام الإيراني بطيء ومربك بشكل محبط".

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تقبل بقيام إيران بفرض رسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى وجود اتفاق مبدئي مع إيران بشأن قضية اليورانيوم عالي التخصيب.

وكان ترامب قال السبت، إن واشنطن وإيران "تفاوضتا بشكل كبير" على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان قبل النزاع ينقل خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

ولم يتضح ما إذا كان الاتفاق الذي أشار إليه ترمب، الأحد، هو مذكرة التفاهم المؤقتة التي يجري بحثها، أم تسوية سلام نهائية أكثر تعقيداً، يُرجّح أن تستغرق وقتاً أطول.

قضايا خلافية

ولا يزال الجانبان على خلاف حول عدة قضايا شائكة، مثل طموحات إيران النووية، ومطالبها برفع العقوبات والإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية، وحرب إسرائيل في لبنان.

وذكرت وسائل إعلام أميركية وإيرانية أن مذكرة التفاهم التي تحدد إطاراً لإنهاء أشهر من القتال، سترفع مبدئياً الحصار الأميركي المفروض على السفن الإيرانية، وتعيد فتح الممر المائي الذي أغلقته إيران بتهديدات بمهاجمة السفن.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الخلافات لا تزال قائمة حول بند أو بندين. ونقلت عن مصدر قوله إنه لن يتم التوصل إلى تفاهم نهائي إذا استمرت الولايات المتحدة في وضع العراقيل.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 33 سفينة عبرت المضيق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بعد حصولها على إذن من طهران، وهو عدد لا يزال أقل بكثير من 140 سفينة في يوم عادي قبل الحرب.

وأفادت مصادر لوكالة "رويترز" أن الإطار المقترح، عند صدوره، سيُنفذ على ثلاث مراحل: إنهاء الحرب رسمياً، وحل الأزمة في مضيق هرمز، وإطلاق نافذة مفاوضات مدتها 30 يوماً للتوصل إلى اتفاق أوسع، قابلة للتمديد.