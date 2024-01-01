السناتور الجمهوري غراهام: السعودية ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنضم إلى اتفاقيات إبراهيم

الأحد 24 مايو 2026 11:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، أن "السعودية ودولا غيرها" ستواجه "عواقب وخيمة" إذا لم تنضم إلى اتفاقيات إبراهيم (السلام مع إسرائيل)، في حال تم التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب ليندسي غراهام: "إذا وافق حلفاؤنا العرب والمسلمون في المنطقة بالفعل، نتيجة لهذه المفاوضات لإنهاء الصراع الإيراني، على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، فإن ذلك سيجعل هذا الاتفاق واحدا من أكثر الاتفاقيات أهمية وتأثيراً في تاريخ الشرق الأوسط".

واعتبر السيناتور الجمهوري أن "انضمام السعودية وقطر وباكستان إلى اتفاقيات إبراهيم سيُحدث تحولا جذريا في المنطقة والعالم"، مشيرا إلى أنها "خطوة ذكية" من الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وتوجه غراهام إلى "إلى السعودية وغيرها" بالقول: "حان الوقت الآن لاتخاذ خطوات جريئة من أجل مستقبل شرق أوسط جديد. أتوقع، كما أشار الرئيس ترامب، أنكم ستنضمون بالفعل إلى اتفاقيات إبراهيم، مما سينهي فعليا الصراع العربي الإسرائيلي. إذا رفضتم السير في هذا المسار كما اقترح الرئيس ترامب، فستكون لذلك عواقب وخيمة على علاقاتنا المستقبلية، و هذا سيجعل مقترح السلام غير مقبول. علاوة على ذلك، سيُنظر إليه في التاريخ على أنه خطأ فادح"، وفق وصفه.

وختم قائلا: "للرئيس ترامب: التزموا بموقفكم في التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران. والأهم من ذلك، التزموا بموقفكم في الإصرار على انضمام السعودية وغيرها إلى اتفاقيات إبراهام كجزء من هذه المفاوضات"، مردفا: "مرة أخرى، هذا اقتراح رائع من الرئيس ترامب".

