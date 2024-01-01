مسؤول أميركي: النظام الإيراني بطيء ومربك بشكل محبط

توقع مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة لن توقع اتفاقاً لإنهاء الحرب مع إيران يوم الأحد، مشيراً إلى أن "الوضع في مضيق هرمز لن يعود لما كان عليه قبل الحرب".

مشيراً إلى أن "هناك بعض التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى حسم".

وأضاف المسؤول أن المفاوضات مازالت تشهد "أخذا ورداً" بشأن بعض التفاصيل والصياغات التي تعدّ مهمة لكل من الجانبين الأميركي والإيراني، لافتاً النظر إلى أن "النظام الإيراني بصيغته الحالية لا يتحرك بسرعة"، وأن الأمر "سيستغرق بضعة أيام حتى يمر عبر جميع مراحل الموافقة".

وقال المسؤول في تصريحات للصحافيين إن "النظام الإيراني بطيء ومربك بشكل محبط".

وأضاف، أن الولايات المتحدة لن تقبل بقيام إيران بفرض رسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى وجود اتفاق مبدئي مع إيران بشأن قضية اليورانيوم عالي التخصيب.