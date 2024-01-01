  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول أميركي: النظام الإيراني بطيء ومربك بشكل محبط

الأحد 24 مايو 2026 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أميركي: النظام الإيراني بطيء ومربك بشكل محبط



وكالات / سما/

توقع مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة لن توقع اتفاقاً لإنهاء الحرب مع إيران يوم الأحد، مشيراً إلى أن "الوضع في مضيق هرمز لن يعود لما كان عليه قبل الحرب".

مشيراً إلى أن "هناك بعض التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى حسم".

وأضاف المسؤول أن المفاوضات مازالت تشهد "أخذا ورداً" بشأن بعض التفاصيل والصياغات التي تعدّ مهمة لكل من الجانبين الأميركي والإيراني، لافتاً النظر إلى أن "النظام الإيراني بصيغته الحالية لا يتحرك بسرعة"، وأن الأمر "سيستغرق بضعة أيام حتى يمر عبر جميع مراحل الموافقة".

وقال المسؤول في تصريحات للصحافيين إن "النظام الإيراني بطيء ومربك بشكل محبط".

وأضاف، أن الولايات المتحدة لن تقبل بقيام إيران بفرض رسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى وجود اتفاق مبدئي مع إيران بشأن قضية اليورانيوم عالي التخصيب.

الأكثر قراءة اليوم

نجل بايدن: ضباط "إسرائيليون" وراء اتهام عائلتي بالفساد والرشوة وهذا ما قاله عن غزة ..

الزمن الإيراني يبدأ..الإعلام العبري : نتنياهو هو الخاسر الأكبر من الاتفاق بين طهران وواشنطن

واشنطن وطهران نحو تفاهم شامل.. ماذا يتضمن الاتفاق المرتقب؟

استشهاد زوجين وطفلهما بقصف شقة سكنية في مخيم النصيرات

سلفي مغربي يفجر جدلًا بعد ربط "أسطول الصمود" بـ"جهاد النكاح"

غضب وحيرة من حذف تأثير غزة من تقرير الحزب الديمقراطي عن خسارة انتخابات 2024

ترامب يعلن استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق انهاء الحرب مع إيران.. وإسرائيل تخشى تعطيل معالجة الملف النووي

الأخبار الرئيسية

إيران: احتمال إلغاء الاتفاق بسبب عرقلة أميركا لبعض البنود ..

مسؤول أمريكي: المرشد الإيراني وافق على الإطار العام للاتفاق النووي ..

IMG_4973

مستوى دعم إسرائيل لدى الحزبين في ادنى مستوى ..ترامب يؤكد ان "نتنياهو يفعل كلّ ما أقوله له"..

IMG_4972

خيبة أمل في تل أبيب..مسؤول سياسي اسرائيلي رفيع المستوى: ايران نجحت بوقف اطلاق النار دون اتفاق

"هآرتس" العبرية : اتفاق إيران وأمريكا فشل شخصي لنتنياهو