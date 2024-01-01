خيبة أمل في تل أبيب..مسؤول سياسي اسرائيلي رفيع المستوى: ايران نجحت بوقف اطلاق النار دون اتفاق

القدس المحتلة/سما/

وسط تقارير تُشير إلى قرب توقيع الاتفاق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) منشورًا لاذعًا على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث"، تضمن صورة مُعدّلة بالذكاء الاصطناعي تُظهر سفنًا إيرانية تتعرض لقصف مكثف من طائرات مقاتلة أمريكية. وكتب فوق الصورة باللغة الإسبانية: "وداعًا".

وأفادت القناة الـ14 الاسرائيلية،" أن مصدراً سياسياً رفيع المستوى أوضح أن هناك حواراً مستمراً مع ترامب، "لكن في محادثة الأمس، كانت هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها بوضوح عن تفضيله مسار الاتفاق. لم نتفاجأ، لكننا شعرنا بخيبة أمل كبيرة. المعنى الحقيقي هو أن إيران قبلت فعلياً استمرار وقف إطلاق النار دون التوصل إلى اتفاق". وأوضح المصدر أنه لا يوجد حالياً أي تبادل حقيقي، بل مجرد رغبة في الحوار".

واضاف المسؤول" لعب الخطاب الاقتصادي ومضيق هرمز دورًا حاسمًا، لكن لحسن الحظ، لم يُرفع الحظر بالكامل وستبقى القوات في المنطقة، ما يعني أن العمل العسكري لا يزال واردًا. ويضيف المصدر أن موقف لبنان من الاتفاق مثير للقلق: "كانت لدينا خطط لضرب حزب الله بالقوة، والآن ستبقى بعض الخطط معلقة، لكننا في الوقت نفسه احتفظنا بحرية التصرف في حال وجود تهديدات".

وأكد ترامب الليلة الماضية عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد تقدم إلى حد كبير حتى وصل إلى مرحلة الإغلاق، وذلك بعد محادثة مع رؤساء الدول العربية.

ويقول ترامب: "تمّ وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، رهناً بإتمامه النهائي، بين الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية والدول الأخرى المذكورة أعلاه". ثمّ يزعم: "بشكل منفصل، أجريتُ أيضاً محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي سارت على ما يرام. وتجري حالياً مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق، وسيتمّ الإعلان عنها قريباً.

وإضافةً إلى العديد من بنود الاتفاق الأخرى، سيتمّ إعادة فتح مضيق هرمز".