تقرير: اختراق شركة "ترامب موبايل" وتسريب بيانات 27 ألف شخص

واشنطن/سما/

كشفت صحيفة "الغارديان" عن تعرض بيانات نحو 27 ألف شخص، سعوا لشراء هواتف "تي 1" الذكية التابعة لشركة "ترامب موبايل"، المرتبطة بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسرب أمني، شمل معلومات شخصية لعملاء قاموا بعمليات طلب مسبق للهاتف الذهبي الجديد.

وأعلنت "ترامب موبايل"، أنها فتحت تحقيقاً داخلياً بمساعدة خبراء مستقلين في الأمن السيبراني، بعد ظهور مؤشرات على تسريب الأسماء الكاملة للعملاء وعناوينهم وأرقام هواتفهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني.

وقالت الشركة، في بيان، إنها لم تعثر حتى الآن على أي دليل يشير إلى تعرض أنظمتها أو بنيتها التحتية لاختراق مباشر، مؤكدة أن التحقيق لا يزال مستمراً.

وأضافت أن البيانات المسربة لا تشمل، وفق المعلومات المتوفرة حتى الآن، بطاقات الدفع أو الحسابات المصرفية أو أرقام الضمان الاجتماعي أو سجلات المكالمات والرسائل النصية، موضحة أن التسريب اقتصر على بعض بيانات العملاء الأساسية، مثل الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف المحمولة وعناوين البريد الإلكتروني.

ودعت الشركة عملاءها إلى توخي الحذر من أي رسائل أو مكالمات أو رسائل نصية مشبوهة قد تستغل الحادثة، مؤكدة أنها لن تطلب أي معلومات حساسة أو بيانات دفع عبر اتصالات غير مرغوب فيها.

وأكدت شركة الاتصالات "ترامب موبايل" أنها كانت تعرض أسماء العملاء وعناوين بريدهم الإلكتروني وعناوينهم البريدية، وأرقام هواتفهم المحمولة، ورموز طلباتهم على شبكة الإنترنت المفتوحة.

وقالت، إن الكشف كان مرتبطًا بمزود منصة تابع لجهة خارجية يدعم ”بعض عمليات ترامب موبايل“. ولم يذكر اسم المزود.

ثغرة اكتُشفت بالصدفة

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن مبرمجاً أسترالياً يعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات منذ نحو 20 عاماً اكتشف الثغرة الأمنية بالصدفة أثناء تصفحه موقع الشركة، قبل أن يبلغ "ترامب موبايل" بالمشكلة.

وأوضح جوناثان سوما، الأستاذ في جامعة كولومبيا والمتخصص في البرمجة وتحليل البيانات، أن الموقع كان يحتفظ ببيانات المستخدمين حتى في حال عدم إكمالهم عملية الشراء، أو تخليهم عن سلة التسوق قبل الدفع.

وأشار إلى أن نظام الطلبات داخل الموقع كان يعتمد آلية تضيف رقماً جديداً لكل محاولة شراء، ما كشف عن وجود أكثر من 27 ألف عملية طلب مسبق محتملة للهاتف الجديد، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن العدد الفعلي للطلبات المكتملة قد يكون أقل من ذلك، لأن النظام كان يسجل أيضاً بيانات المستخدمين، الذين لم يُتموا عملية الشراء النهائية.

هاتف ذهبي.. ووعد أمريكي

وجاء الكشف عن الثغرة الأمنية بالتزامن مع بدء توزيع هواتف "تي 1"، بعد تأخير استمر قرابة 10 أشهر، وتراجع الشركة عن وعودها السابقة بتصنيع الهواتف بالكامل داخل الولايات المتحدة، وكانت مؤسسة ترامب قد أطلقت خدمة الهاتف المحمول والهاتف الذكي الجديد في يونيو(حزيران) 2025، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لإعلان ترامب حملته الرئاسية الأولى.

وفي ذلك الوقت، أعلن إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور عن إطلاق "هاتف ذهبي أنيق"، قالا إنه سيكون مصمماً ومصنوعاً بفخر داخل الولايات المتحدة، لكن الموقع الرسمي للشركة يشير حالياً إلى أن الهواتف صُممت وفق القيم الأمريكية، دون التأكيد على تصنيعها الكامل داخل الولايات المتحدة، وهو ما أثار انتقادات واسعة خلال الأشهر الماضية.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، بات أوبراين، إن الدفعات الأولى من هواتف "تي 1" جرى تجميعها داخل الولايات المتحدة، مؤكداً أن الشركة تخطط مستقبلاً للاعتماد على مكونات "مصنعة محلياً بشكل أساسي"، مع بدء شحن الأجهزة إلى العملاء بالفعل.