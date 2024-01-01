نجل بايدن: ضباط "إسرائيليون" وراء اتهام عائلتي بالفساد والرشوة وهذا ما قاله عن غزة ..

الأحد 24 مايو 2026 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

اتهم هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، شخصيات مرتبطة بالاحتلال، بالوقوف وراء مزاعم الفساد والرشوة التي طالت والده وعائلته.

 
وقال خلال مقابلة مع الإعلامية كانديس إيفانز، إن غال لوف وألكسندر سميرنوف، كانا وراء الادعاءات ضد العائلة، مشيرا إلى أن لوف كان ضابطا سابقا بجيش الاحتلال ويعيش هناك، بينما سميرنوف عميل استخبارات معروف لدى الاحتلال.

وأضاف، أعتقد أننا جميعًا نتفق على ضرورة وقف المجازر الجماعية التي ترتكب بحق سكان غزة".

وتابع: "بغض النظر عن رأيك في سياسة والدي بشأن هذه القضية، هناك أمر واحد لم يفعله: لم يعط الضوء الأخضر لتحويل غزة إلى ملعب غولف لترامب، مع جاريد كوشنر كمطور رئيسي بأموال سعودية تبلغ 4 مليارات دولار".

