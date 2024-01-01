471.5 مليون دولار العجز في الميزان التجاري بشهر آذار الماضي

الأحد 24 مايو 2026 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، سجل انخفاضا بنسبة 4% خلال شهر آذار الماضي، مقارنة مع شهر آذار 2025، إذ بلغت قيمة العجز 471.5 مليون دولار.

وأفاد "الإحصاء"، في بيان صدر اليوم الأحد، بارتفاع الصادرات خلال شهر آذار من عام 2026 بنسبة 33%، مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 1.817 مليون دولار أميركي.

كما ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آذار من عام 2026 بنسبة 36%، مقارنة مع شهر آذار من عام 2025، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 94% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار من عام 2026. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 1% مقارنة مع شهر آذار من عام 2025.

وارتفعت الواردات خلال الشهر المرصود بنسبة 4% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2025، حيث بلغت قيمتها 643.3 مليون دولار أميركي. كما ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آذار من عام 2026 بنسبة 18% مقارنة مع شهر آذار من عام 2025، وشكلت الواردات من إسرائيل 61% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار من عام 2026.

بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 13%، مقارنة مع شهر آذار من عام 2025.

