بومبيو ينتقد الاتفاق المرتقب حول حرب إيران: لا يمت بصلة لشعار "أمريكا أولا"

الأحد 24 مايو 2026 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي السابق خلال الفترة الأولى لرئاسة دونالد ترامب، إن "الاتفاق المطروح مع إيران يبدو وكأنه مأخوذ حرفياً من نهج ويندي شيرمان وروبرت مالي وبن رودز (شاركوا في مفاوضات الاتفاق النووي لعام 2015): ادفعوا للحرس الثوري الإيراني كي يطوّر برنامج أسلحة دمار شامل ويرهب العالم".

واعتبر بومبيو في منشور على منصة "إكس"، أن هذا الاتفاق المرتقب لا يمت بصلة إلى شعار “أمريكا أولًا”.

وقال بومبيو، الأمر واضح وبسيط: افتحوا المضيق اللعين. احرموا إيران من الوصول إلى الأموال. دمّروا قدرًا كافيًا من قدراتها حتى لا تتمكن من تهديد حلفائنا في المنطقة.

ورد ستيفن تشيونج، مساعد ترامب ومدير الاتصالات في البيت الأبيض على هذه التصريحات، قائلاً إن "بومبيو لا يملك أي فكرة عمّا يتحدث عنه.. عليه أن يغلق فمه.. ويترك العمل الحقيقي للمحترفين".

وأضاف في منشور على "إكس"، أن بومبيو "غير مطّلع على أي شيء مما يحدث، فكيف له أن يعرف؟".

