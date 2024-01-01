الرملة: مقتل شاب تعرض لإطلاق نار داخل شاحنة واشتعال النار بها

الأحد 24 مايو 2026 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرملة: مقتل شاب تعرض لإطلاق نار داخل شاحنة واشتعال النار بها



القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب أحمد حفناوي مساء، السبت، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل شاحنة في حي الجواريش بمدينة الرملة، وأعقب ذلك اشتعال النار بالشاحنة؛ لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 106 قتلى.

ولم تتضح ملابسات اشتعال النار بالشاحنة في ما إذا كان متعمدا من قبل الجناة أو بفعل العيارات النارية.

وأفادت "نجمة داود الحمراء"، بأنها تلقت بلاغا عند الساعة 18:46 حول إصابة رجل جراء إطلاق نار في الرملة، وقد أقر طاقمها وفاته في المكان.

وقال أفراد الطاقم الطبي، إنه "رأينا المصاب وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من عيارات نارية بالغة الخطورة في جسده، إذ أجرينا له فحوصات طبية لكن إصاباته كانت خطيرة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ، إن طواقمها تلقت بلاغا حول حريق شب في شاحنة، ولدى وصولها اتضح أن شخصا كان بداخلها وقامت بتخليصه، فيما أقرت الطواقم الطبية وفاته.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، التي قالت إنها ارتكبت "على خلفية نزاع دموي متواصل"، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

