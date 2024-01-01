الأحد 24 مايو 2026 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري : نتنياهو هو الخاسر الأكبر من الاتفاق بين طهران وواشنطن



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة معاريف العبرية ان الاتفاق بين إيران وواشنطن انتصار كبير لنظام الملالي المتطرف وإقرار أميركي بقوته وقبول بسيطرته في الإقليم .
وقالت الصحيفة ان نتنياهو هو الخاسر الأكبر موضحة " نريد أن يحدثنا أحد بعد اليوم عن انتصارات في سبع جبهات فبكل بساطة لقد بدأ الزمن الايراني".

ووفقا لمصادر تحدثت للقناة 14، قد يتم التوصل إلى الاتفاق مع إيران بالفعل خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق أيضا لبنان، ما يعني أن إسرائيل ستنهي على الأرجح القتال ضد حزب الله.
وبحسب التفاصيل المتداولة، ستفتح إيران مضيق هرمز من دون فرض رسوم، فيما لن تنقل الولايات المتحدة أموالا إلى طهران في إطار التفاهمات. 
كما تشير التقديرات إلى أن الطرفين سيحصلان على مهلة إضافية مدتها 60 يوما لمواصلة المفاوضات بشأن الملف النووي، وستبقى العقوبات المفروضة على إيران سارية، باستثناء تخفيف محدود للعقوبات المرتبطة بالنفط.

