استشهاد زوجين وطفلهما بقصف شقة سكنية في مخيم النصيرات

الأحد 24 مايو 2026 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد زوجين وطفلهما بقصف شقة سكنية في مخيم النصيرات



غزة / سما /

استشهد ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة وأصيب آخرون – فجر الأحد – جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في مخيم النصيرات ما أسفر عن استشهاد المواطن محمد إبراهيم أبو ملوح (38 عامًا)، وزوجته آلاء مجدي زقلان (36 عامًا)، وطفلهما أسامة (عام واحد).

كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان المستهدف، وإلحاق أضرار كبيرة بمحيط مستشفى يافا في المدينة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس، وشمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 900 شهيد، إضافة إلى 2677 إصابة، إلى جانب تسجيل 777 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,793 شهيدًا و172,779 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة للحرب المستمرة على القطاع.

     

