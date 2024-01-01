حزب الله : نحن مشمولون أيضا في اتفاق إيران وامريكا

الأحد 24 مايو 2026 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أعلن حزب الله أن الأمين العام نعيم قاسم تلقى وعداً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد فيه أن طهران لن تتخلى عن حزب الله.

ووفقا للبيان، فإن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة يشمل لبنان أيضا.

في رسالة نشرها حزب الله، اكد أن وزير الخارجية الإيراني كتب: "منذ اللحظة الأولى، اقترحت إيران ربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق. هذه القضية المهمة لا تزال مبدأً لا جدال فيه حتى يومنا هذا، وهي من بين المطالب المشروعة للحكومة الإيرانية وستبقى كذلك".

من المهم الإشارة إلى أنه من وجهة نظر الأمريكيين، هناك وقف لإطلاق النار في لبنان حاليًا. ففي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 45 يومًا إضافية. ويتزامن هذا، بطبيعة الحال، مع محادثات بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين في واشنطن.

