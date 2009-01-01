حماس: ملادينوف يتبنى رواية الاحتلال ويحاول إيجاد مبررات لتصعيد العدوان على غزة

غزة / سما/

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن طلب الممثل الأعلى لما يسمى “مجلس السلام” في غزة نيكولاي ملادينوف من مجلس الأمن الضغط على حماس بكل السبل لتنفيذ التزاماتها، يُعدّ استمرارًا في تبنّي الرؤية الإسرائيلية، ومحاولة لإيجاد مبررات لتصعيد الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة وتشديد الحصار عليهم.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي اليوم الخميس أن استمرار حديث ميلادنوف عن زيادة المساعدات يخالف الواقع، الذي يؤكد مواصلة الاحتلال تقييد دخول المساعدات وإعادة هندسة سياسة التجويع.

وأكد التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار رغم انتهاكات الاحتلال المتواصلة، وأنها جاهزة لتسليم إدارة الحكم بشكل فوري وكامل إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.



