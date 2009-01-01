ميلادينوف ينشر “خارطة طريق” من 15 بندًا لمستقبل غزة تتضمن انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا ونزع سلاح حماس

القدس المحتلة / سما/

نشر نيكولاي ملادينوف، مدير مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “خارطة طريق” شاملة من 15 بندًا تهدف إلى تنفيذ خطة أمريكية لمستقبل قطاع غزة، تتضمن ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية وإعادة إعمار، ضمن تصور مرحلي يرتبط بتطورات وقف إطلاق النار.

· المبادئ الأساسية

2. تثبيت التهدئة: استكمال كافة الالتزامات القائمة بموجب اتفاقيات وقف إطلاق النار.

4. آلية الإدارة: تحديد أدوار واضحة لمجلس السلام، والمفوضية العليا، واللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG).

· المحور الأمني والنظام العام

7. إصلاح الشرطة: إعادة تنظيم جهاز الشرطة ودمج قوات أمنية مؤهلة.

9. تنظيم السلاح الشخصي: إخضاع كافة الأسلحة الشخصية للقانون الفلسطيني الرسمي.

11. السلم الأهلي: توقيع اتفاق سلام داخلي لمنع أي مظاهر للعنف الداخلي (الفلسطيني-الفلسطيني).

12. القوة الدولية: نشر قوة استقرار دولية (ISF) في جميع أنحاء القطاع.

14. نقل المسؤولية: نقل السيطرة والمسؤولية الأمنية إلى الجهات الفلسطينية المؤهلة في المناطق التي تم نزع السلاح منها.

15. إعادة البناء: البدء في مشاريع واسعة النطاق لإعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة، مشروطة بتحقيق الاستقرار الأمني والتقدم في المراحل السابقة للخطة.