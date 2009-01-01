  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بيروت : 16شهيدا في لبنان خلال 24 ساعة

الخميس 21 مايو 2026 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت : 16شهيدا في لبنان خلال 24 ساعة



بيروت /سما/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، استشهاد 16 شخصا وإصابة 35 آخرين خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و89 شهيدا و9 آلاف و397 جريحا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي وحتى ظهر الخميس، ارتفعت إلى "3089 شهيدا و9397 جريحا".

والأربعاء، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3 آلاف و73 قتيلا و9 آلاف و362 جريحا، قبل إعلان الحصيلة الجديدة الخميس.

وتواصل إسرائيل تصعيدها في لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي أعلنت واشنطن، راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب، الجمعة، تمديده 45 يوما إضافيا حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل استخباراتية حول اغتيال عز الدين الحداد : "خطأ الشقة" أنهى مطاردة الشبح

وزارة المالية تعلن موعدا لصرف الرواتب وإطلاق تطبيق "يبوس" المالي

مفاجأة فيلادلفيا تحققت.. فاز كريس راب مرشح الكونغرس المناصر لـ”أسرى فلسطين”

كواليس تعثر "خطة ترمب" في غزة : وعود بمليارات الدولارات وواقع يغرق في الركام

الإدانات تنهال على إسرائيل بعد نشر فيديو بن غفير ونشطاء أسطول غزة

اتصال مشتعل بين ترامب ونتنياهو .. ترك الأخير "متوتراً"

وزيرة إسرائيلية تتباهى بالتنكيل بناشطي أسطول الصمود

الأخبار الرئيسية

"رويترز": خامنئي يصدر أمرا بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران

بدعم صيني ..الاستخبارات الأمريكية: إيران تعيد بناء جيشها وإنتاج المسيّرات بسرعة غير متوقعة

“الحرب ستطول”.. مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن المواجهة العسكرية “المفتوحة” مع إيران

الغارديان: وعود ترامب بإعادة الإعمار تتعثر وباب مستقبل غزة لا زال مغلقاً

لقتل أو اعتقال .. إسرائيل تحتفظ بقائمة استهداف لآلاف المشاركين في هجوم 7 أكتوبر