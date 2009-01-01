بيروت : 16شهيدا في لبنان خلال 24 ساعة

بيروت /سما/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، استشهاد 16 شخصا وإصابة 35 آخرين خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و89 شهيدا و9 آلاف و397 جريحا.

والأربعاء، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3 آلاف و73 قتيلا و9 آلاف و362 جريحا، قبل إعلان الحصيلة الجديدة الخميس.

وتواصل إسرائيل تصعيدها في لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي أعلنت واشنطن، راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب، الجمعة، تمديده 45 يوما إضافيا حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.