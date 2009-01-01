الصحة الفلسطينية: ستة شهداء بقطاع غزة منذ الصباح

غزة/سما/

استشهد ستة مواطنين فلسطينيين واصيبت اعداد اخرى اليوم الخميس في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووصلت الى مشفى شهداء الأقصى الشهيدة فاطمة الزهراء رمزي أحمد المعني ٢٦ عاما أثر طلق كواد كابتر في منطقة المحطة شرق دير البلح.

وادّت غارة اسرائيلية على خيمة بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة إلى استشهاد مواطن واصابة اربعة اخرين.

واعلنت مصادر طبية استشهاد محمد صلاح أبو حبيب في قصف الخيمة غربي خانيونس.

وانتشلت فرق الإسعاف والطواريء جثماني شهيدين من سائقي الشاحنات من تعرّضهما لإطلاق نار من قوات الاحتلال في منطقة مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وهما محمد عبد الفتاح علي الحيلة ومحمود نافذ محمد عوض ويعملان في شركة خاصة للنقل.

واستشهد الطفل جود طلعت دويك ١٣ عام واصيب مواطنان اثر إلقاء طائرة كواد كابتر تجاه تجمع للمواطنين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل عثر مواطنون على رفات شهيد فلسطيني في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.

ونقل جثمان الشهيد إلى مشفى الاقصى بدير البلح وسط القطاع.