"فتح" تعلن النتائج النهائية لانتخابات المركزية والثوري بعد البت بالطعون

رام الله/سما/

أعلنت هيئة رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أنها تسلمت كافة نتائج الطعون من لجنة الانتخابات، والتي تثبت فيها النتائج النهائية لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة.

كما أعلنت هيئة رئاسة المؤتمر في بيان، مساء اليوم الخميس، أنه لا تغيير في نتائج اللجنة المركزية، بينما تم إعلان فوز عضو جديد في عضوية المجلس الثوري في المركز الـ 80 مكرر.

وأوضحت أن ترتيب العضو المضاف على قائمة المجلس الثوري في المركز الـ75، بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها، وبذلك يصبح آخر عضوين في القائمة بمركز مكرر وهو الـ80 لتساوي الأصوات التي حصلا عليها 632 لكل منهما.