"رويترز": خامنئي يصدر أمرا بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران

أفاد مصدران إيرانيان كبيران بأن المرشد ​مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم إرسال مخزون البلاد ‌من اليورانيوم المخصب إلى أي جهة في الخارج.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار يشير إلى تشديد طهران لموقفها بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام، ألا وهو تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.

​ولفتت الوكالة إلى أن هذه الخطوة قد غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتزيد تعقيد المفاوضات ‌الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين إسرائيليين بأن ترامب أكد لإسرائيل أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، اللازم لصنع سلاح نووي، سينقل من إيران وأن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن بندا بهذا الشأن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يعتبر أن الحرب انتهت ما لم يتم إخراج اليورانيوم المخصب من إيران وإنهاء دعم طهران للجماعات المتحالفة معها في المنطقة والقضاء ​على قدرات الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وقال أحد المصدرين الإيرانيين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما بسبب حساسية الموضوع "تقضي توجيهات الزعيم الأعلى وأيضا توافق الآراء داخل المؤسسة ​بعدم خروج مخزون اليورانيوم المخصب من البلاد".

وقال المصدران إن كبار المسؤولين الإيرانيين الكبار يعتقدون أن نقل تلك المواد إلى الخارج سيجعل البلاد ⁠أكثر عرضة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية في المستقبل.

وقال المصدران الإيرانيان إن هناك شكوكا عميقة في إيران بأن وقف الأعمال القتالية هو خدعة تكتيكية من جانب واشنطن لخلق شعور بالأمان قبل أن تستأنف غاراتها الجوية.

وقال كبير المفاوضين ورئيس مجلس الشوري ​الإيراني محمد باقر قاليباف أمس الأربعاء إن "التحركات الواضحة والخفية للعدو" تظهر أن الأمريكيين يستعدون لشن هجمات جديدة.