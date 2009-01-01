“الحرب ستطول”.. مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن المواجهة العسكرية “المفتوحة” مع إيران

القدس المحتلة/سما/

رجح مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع، الخميس، أن جولات الحرب على إيران “ستطول” وقد تصبح متكررة وربما سنوية إذا استمر بقاء نظامها الحاكم.

وتتأهب إسرائيل لاحتمال استئناف الحرب التي بدأتها مع الولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، بعد حرب سابقة شنتها في يونيو/ حزيران 2025.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن المسؤول دون تسميته، أنه “لا بد من إعادة ضبط توقعات الرأي العام. فالحرب ضد إيران ستطول”.

وأوضح: “طالما بقي هذا النظام (الإيراني) قائما، فمن المرجح أن نواجه جولات قتالية متكررة، ربما سنويا، لضمان أن البرنامجين النووي والصاروخي الباليستي لن يهددا وجود إسرائيل”.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية ولا تهدد دولا أخرى.

وتعد إسرائيل، التي تحتل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تملك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسميا ولا تخضع لرقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.