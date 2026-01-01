قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مقر "لجنة زكاة جنين" المركزية

جنين/سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقر "لجنة زكاة جنين" المركزية وصادرت محتوياته، عقب اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، في وقت شهدت فيه عدة محافظات في الضفة عمليات اقتحام ومداهمات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين.

وأفاد عضو لجنة زكاة جنين المركزية وأمين صندوقها، نصري حمامرة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، في ساعات الفجر، منطقة "شارع أبو بكر" وسط مدينة جنين، حيث تقع عمارات الأوقاف المجاورة لمقر اللجنة، قبل أن تُغلق المقر بشكل كامل عبر لحام الأبواب ومنع الوصول إليه.

وأكد حمامرة أن قوات الاحتلال علّقت ملصقات تزعم أن المقر "غير مشروع ويقدم خدمات غير مشروعة"، قبل أن تنسحب من المكان.

وأوضح أن شهود عيان أفادوا بوجود شاحنة رافقت قوات الاحتلال، جرى تحميلها بمقتنيات من داخل المقر، يُرجّح أنها ملفات ووثائق تخص الأسر المتعففة والأيتام المكفولين من جهات محلية وخارجية، إضافة إلى أجهزة مكتبية تشمل حواسيب وطابعات وآلات تصوير وخزائن، مؤكداً أن اللجنة تعمل في المجال الخيري ولا تحمل أي طابع أمني.

وفي سياق الاقتحام ذاته، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على فلسطيني، واستولت على أسمدة زراعية ومبيدات حشرية عقب مداهمة محل تجاري في مدينة جنين.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين تأجيل دوام المدارس في المدينة حتى الساعة التاسعة صباحاً، أو لحين انسحاب قوات الاحتلال، حفاظاً على سلامة الطلبة.

وفي نابلس شمالي الضفة الغربية، أفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم، مقر "تكية الشيخ حسين" التابعة لجمعية "مديد" الخيرية، ودهمت المكان بعد أيام من إغلاق مقر الجمعية. كما اعتقلت مديرها أحمد دويكات، وحققت معه قبل الإفراج عنه لاحقاً.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه مدرسة "ذكور المغير الثانوية" شمال شرق رام الله، فيما تواصلت عمليات الاعتقال والمداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وشملت الاعتقالات فلسطينيين اثنين من بلدة "دورا" جنوب غرب الخليل جنوبي الضفة، وثلاثة من مدينة نابلس شمالا وبلدة "عسكر" البلد شرقها، وآخرين من بلدتي "كفر قليل" جنوب نابلس ودير الغصون شمال طولكرم. إضافة إلى شاب من مخيم "الفارعة" جنوب طوباس عقب استدعائه للتحقيق في معسكر "سالم" الإسرائيلي.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من بلدة "السواحرة" عقب اقتحامها وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش، فيما أبعدت سلطات الاحتلال الطفل راغب ماجد الجعبة عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، ما منعه من التقدّم لامتحاناته المدرسية داخل مدرسة رياض الأقصى الثانوية. كما اعتقلت شاب من مخيم "قلنديا" شمال القدس.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، هاجم مستوطنون مساء الأربعاء منازل الفلسطينيين في منطقة "المسعودية" شمال غرب نابلس، وأطلقوا الرصاص الحي تجاهها دون تسجيل إصابات، فيما سرق آخرون مواد بناء من سهل بلدة "ترمسعيا" شمال رام الله.

وفي بيت لحم جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "نحالين" غرب المدينة، ودهمت منازل ومحال تجارية وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت عدداً من الفلسطينيين وأخضعتهم لتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم.

وأخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في منشآت سكنية وحظائر أبقار في الأغوار الشمالية، وبالهدم لعدد من المنازل والمنشآت في بلدة "حزما" شمال شرق القدس، بذريعة البناء دون ترخيص.

وفي بلدة "الجيب" شمال غرب القدس، أُصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق مساء الأربعاء جراء إطلاق قنابل الغاز خلال اقتحام البلدة، وعولجوا ميدانياً.