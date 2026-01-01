المفتي: صلاة عيد الأضحى الساعة السادسة وعشر دقائق صباحاً

رام الله/سما/

أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1447هـ هو الساعة السادسة وعشر دقائق صباحاً حسب التوقيت الصيفي.

مؤكداً على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال: (يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ). ]صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس[

وناشد المواطنين بضرورة زيارة بيوت الشهداء والأسرى والجرحى والمحتاجين وعائلاتهم ، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين، وكل عام وأنتم بخير.