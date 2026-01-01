وزارة المالية تعلن موعدا لصرف الرواتب وإطلاق تطبيق "يبوس" المالي

تعلن وزارة المالية والتخطيط عن صرف 50 % من رواتب موظفي القطاع العام، وبحد أدناه 2000 شيكل، عن شهر شباط 2026، وذلك مطلع الأسبوع المقبل، وعن الانتهاء من تطوير تطبيق "يبوس" المالي لتعزيز صمود الموظفين اعتبارا من الشهر المقبل.

وجدد وزير المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة التأكيد على التزام الوزارة بصرف منتظم للرواتب بنسب متفاوتة وفقا للإمكانيات المتاحة في كل شهر، بحسب ما ورد في موازنة الطوارئ النقدية، رغم الحصار المالي الخانق المتمثل باحتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي. وشدد سلامة على أن الأولوية القصوى الآن تتمثل في توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لتعزيز صمود المواطنين، موضحا أن ذلك يتطلب تمكين موظفي القطاع العام من الاستمرار بقيامهم بواجباتهم تجاه شعبهم في لحظة مصيرية.

وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية والتخطيط الانتهاء من تطوير تطبيق مالي على الهواتف الذكية، لتمكين موظفي القطاع العام وعائلاتهم، من تسديد التزاماتهم لمزودي خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات في هذه المرحلة، على أن يتم توسيع سلة الخدمات مستقبلا.