لقتل أو اعتقال .. إسرائيل تحتفظ بقائمة استهداف لآلاف المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل تحتفظ بقائمة تضم آلاف الأشخاص الذين تقول إنهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وتعمل على تتبعهم واستهدافهم.

وبحسب التقرير، فقد تم بالفعل تنفيذ عمليات أدت إلى مقتل مئات منهم، فيما تشير المعلومات إلى أن أي شخص يُثبت تورطه عبر أدلة محددة يتم إدراجه ضمن قائمة الاستهداف.

التقرير يتحدث عن أن إسرائيل أنشأت آلية استخباراتية وميدانية متقدمة لملاحقة الأشخاص الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

يتم استخدام تقنيات مثل:

تحليل الفيديو والصور

التعرف على الوجوه

مراقبة الاتصالات والهواتف

الهدف هو تحديد كل من شارك في الهجوم وملاحقته داخل غزة وخارجها.

بحسب التقرير، يتم تصنيف الأهداف ضمن مستويات مختلفة، بما في ذلك:

منفذون مباشرين

داعمون ميدانيون

مشاركون لوجستيون

العمليات لا تقتصر على غزة فقط، بل تمتد إلى أماكن أخرى يُعتقد أن بعض المشاركين قد لجأوا إليها.

يشير التقرير إلى أن هذه الحملة جزء من سياسة إسرائيلية أوسع بعد 7 أكتوبر تقوم على “الاستهداف المستمر” لمن شارك في الهجوم.