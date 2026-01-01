  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لقتل أو اعتقال .. إسرائيل تحتفظ بقائمة استهداف لآلاف المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

الخميس 21 مايو 2026 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لقتل أو اعتقال .. إسرائيل تحتفظ بقائمة استهداف لآلاف المشاركين في هجوم 7 أكتوبر



القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل تحتفظ بقائمة تضم آلاف الأشخاص الذين تقول إنهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وتعمل على تتبعهم واستهدافهم.

وبحسب التقرير، فقد تم بالفعل تنفيذ عمليات أدت إلى مقتل مئات منهم، فيما تشير المعلومات إلى أن أي شخص يُثبت تورطه عبر أدلة محددة يتم إدراجه ضمن قائمة الاستهداف.

التقرير يتحدث عن أن إسرائيل أنشأت آلية استخباراتية وميدانية متقدمة لملاحقة الأشخاص الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.
يتم استخدام تقنيات مثل:
تحليل الفيديو والصور
التعرف على الوجوه
مراقبة الاتصالات والهواتف
الهدف هو تحديد كل من شارك في الهجوم وملاحقته داخل غزة وخارجها.
بحسب التقرير، يتم تصنيف الأهداف ضمن مستويات مختلفة، بما في ذلك:
منفذون مباشرين
داعمون ميدانيون
مشاركون لوجستيون

العمليات لا تقتصر على غزة فقط، بل تمتد إلى أماكن أخرى يُعتقد أن بعض المشاركين قد لجأوا إليها.

يشير التقرير إلى أن هذه الحملة جزء من سياسة إسرائيلية أوسع بعد 7 أكتوبر تقوم على “الاستهداف المستمر” لمن شارك في الهجوم.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مكالمة هاتفية حاسمة بين ترامب ونتنياهو أمس...

كابوس الظلام الشامل يُرعِب إسرائيل..موجة هجماتٍ واحدةٍ فقط كفيلةٌ بشلّ قطاع الكهرباء الإسرائيليّ

بالقراءة التمهيدية: تصويت بالإجماع في الكنيست على حله بتأييد من الإئتلاف والمعارضة

أضاحي غزة : أسعار خيالية وانهيار تاريخي في الثروة الحيوانية بفعل الحرب

مفاجأة فيلادلفيا تحققت.. فاز كريس راب مرشح الكونغرس المناصر لـ”أسرى فلسطين”

بن غفير يهين نشطاء أسطول غزة خلال اعتقالهم في ميناء أسدود

ترامب: نتنياهو سيفعل ما أريده بشأن تأجيل الهجوم على إيران ومضيق هرمز يجب أن يُفتح

الأخبار الرئيسية

1779291805-620554030

الإدانات تنهال على إسرائيل بعد نشر فيديو بن غفير ونشطاء أسطول غزة

اتصال مشتعل بين ترامب ونتنياهو .. ترك الأخير "متوتراً"

كواليس تعثر "خطة ترمب" في غزة : وعود بمليارات الدولارات وواقع يغرق في الركام

أكسيوس: ترامب يبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على "خطاب نوايا" لإنهاء حرب إيران

ترامب يهدد: إيران هُزمت.. والسؤال هل ستُوقع على وثيقة أم سنعود لإنهاء الأمر؟