انتشال جثماني سائقَي شاحنات غي منطقة المواصي بمدينة رفح

الخميس 21 مايو 2026 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ224 على التوالي، تنفيذ عمليات عسكرية وُصفت بأنها خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، وسط استمرار القصف والنسف في مناطق متفرقة من القطاع.

وأعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثماني سائقَي شاحنات بعد أيام من استهدافهما بإطلاق نار إسرائيلي في منطقة المواصي بمدينة رفح جنوب القطاع، في حين استمر استهداف خيام النازحين ومناطق الإيواء بالقصف المدفعي، ما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات.

من جهتها، أوضحت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الضحايا منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 881 شهيدا و2621 مصابًا، إضافة إلى 776 حالة انتشال، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 نحو 72,773 شهيدا و172,723 مصابا.

ويأتي ذلك في ظل استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأميركية، وسط اتهامات متبادلة بخرقه وتدهور متواصل للأوضاع الإنسانية في القطاع.

