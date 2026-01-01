قتيل وإصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار في اللد بأراضي الـ48

الخميس 21 مايو 2026 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللد/سما/

قتل رجل وأصيب آخر بجروح خطيرة، صباح اليوم الخميس، في جريمة إطلاق نار استهدفتهما داخل مركبة بمدينة اللد بأراضي 48. 

وتتواصل جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي في إسرائيل بوتيرة متصاعدة، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 105، وسط استمرار تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن مواجهة الجريمة المنظمة.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية ضحايا الجرائم في المجتمع العربي منذ بداية العام قتلوا بإطلاق النار، في وقت تتواصل فيه حالة انعدام الأمن الشخصي داخل البلدات العربية، دون خطوات ملموسة لوقف الجريمة والعنف.

