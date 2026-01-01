استشهاد شاب بالمغازي واصابات بالبريج ونسف منازل بخان يونس وغزة

الخميس 21 مايو 2026 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب بالمغازي واصابات بالبريج ونسف منازل بخان يونس وغزة



غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 224 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد اثنين من المواطنين بينهم صياد وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطن حسين ابو راضي واصيب ثلاثة اخرون بقصف منزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأصيب شاب بجروح خطيرة برصاص جيش الاحتلال شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال خلال الليل ستّ عمليات نسف لمنازل المواطنين في المناطق الشرقية والشمالية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية شرقي مدينة غزة.

الكشف عن مكالمة هاتفية حاسمة بين ترامب ونتنياهو أمس...

كابوس الظلام الشامل يُرعِب إسرائيل..موجة هجماتٍ واحدةٍ فقط كفيلةٌ بشلّ قطاع الكهرباء الإسرائيليّ

انتحار طبيبه النفسي.. نتنياهو شخصية نرجسية يعيش حياة مزدوجة بأقنعة

بالقراءة التمهيدية: تصويت بالإجماع في الكنيست على حله بتأييد من الإئتلاف والمعارضة

أضاحي غزة : أسعار خيالية وانهيار تاريخي في الثروة الحيوانية بفعل الحرب

مفاجأة فيلادلفيا تحققت.. فاز كريس راب مرشح الكونغرس المناصر لـ”أسرى فلسطين”

الحرس الثوري الإيراني: الحرب ستتجاوز حدود المنطقة وسنضرب في أماكن لا يتوقعها الاعداء..

كواليس تعثر "خطة ترمب" في غزة : وعود بمليارات الدولارات وواقع يغرق في الركام

أكسيوس: ترامب يبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على "خطاب نوايا" لإنهاء حرب إيران

ترامب يهدد: إيران هُزمت.. والسؤال هل ستُوقع على وثيقة أم سنعود لإنهاء الأمر؟

رئيس مجلس الشورى الإيراني: الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام طهران ونٌعدّ “ردّا قويا” على أي هجوم قد يستهدفنا

ترامب: نتنياهو سيفعل ما أريده بشأن تأجيل الهجوم على إيران ومضيق هرمز يجب أن يُفتح