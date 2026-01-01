استشهاد شاب بالمغازي واصابات بالبريج ونسف منازل بخان يونس وغزة

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 224 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد اثنين من المواطنين بينهم صياد وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطن حسين ابو راضي واصيب ثلاثة اخرون بقصف منزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأصيب شاب بجروح خطيرة برصاص جيش الاحتلال شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال خلال الليل ستّ عمليات نسف لمنازل المواطنين في المناطق الشرقية والشمالية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية شرقي مدينة غزة.