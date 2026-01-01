ترامب يهدد: إيران هُزمت.. والسؤال هل ستُوقع على وثيقة أم سنعود لإنهاء الأمر؟

الأربعاء 20 مايو 2026 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌إن القوات البحرية ​والجوية الإيرانية ⁠قد هُزمت، والسؤال الوحيد هو ⁠ما إذا كانت الولايات المتحدة ​ستعود لإتمام المهمة أم أن إيران ستوقع على ⁠وثيقة.

وأضاف ترامب، ​في ​خطاب ألقاه في حفل ‌تخرج بأكاديمية خفر ​السواحل الأميركية، مساء اليوم الأربعاء: "كل شيء ⁠قد هُزم. ​قواتهم ⁠البحرية ‌هُزمت. قواتهم الجوية هُزمت. كل شيء تقريباً. ‌السؤال الوحيد هو: هل نذهب ونُنهي الأمر؟ ​هل سيوقعون على وثيقة؟ لنرَ ما سيحدث".

وقال ترامب خلال حديثه للصحافيين في مطار ماريلاند، اليوم الأربعاء، إنه "غير مستعجل" بشأن الوضع مع إيران، رغم قرب الانتخابات النصفية، مضيفاً أنه سيمنح "فرصة أخيرة" للتفاوض.

وشدد ترامب على ضرورة "إعادة فتح مضيق هرمز"، معتبراً أن السلطة الإيرانية "لا تبحث عن مصلحة شعبها، وهناك غضب كبير في إيران من مستوى المعيشة السيء".

