شهيد وإصابات في قصف للاحتلال على دير البلح

الأحد 17 مايو 2026 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

استشهد مواطن وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرة مُسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع البركة، جنوب مدينة دير البلح، ما أسفر عن شهيد وعدة إصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 72,763 شهيدا، و172,664 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 871 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,562، فيما جرى انتشال 776 جثمانا.

