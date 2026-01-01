  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المفتي: عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 أيار

الأحد 17 مايو 2026 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي: عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 أيار



رام الله/سما/

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم الاثنين الموافق 18/5/2026م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، وعليه يكون يوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة 1447 هـ وفق 26/5/2026م هو يوم وقفة عرفة، ويوم الأربعاء العاشر منه وفق 27 أيار 2026م، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ودعا المفتي حسين، الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا وخيرا ويمنا وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال .

الأكثر قراءة اليوم

طالع بعض الأسماء الفائزة .. فوز نجل الرئيس بعضوية أعلى هيئة قيادية في حركة فتح

3 شهداء وعدد من المصابين بقصف للاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة

الاحتلال يواصل خروقاته .. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

الإمارات: حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية بعد استهدافها بمسيرة

الإعلام العبري يزعم : هكذا كشف الحداد نفسه لأجهزة الأمن الإسرائيلي !!

سيناتورة أمريكية: ترامب يعطي الأولوية للحرب المتهورة على إيران بينما تعجز العائلات عن شراء البنزين

اسعار العملات والمعادن

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري يزعم : هكذا كشف الحداد نفسه لأجهزة الأمن الإسرائيلي !!

ترامب: بالنسبة لإيران الوقت ينفد ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة وإلا فلن يتبقى منهم شيء”

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يقترب من إنهاء مهمته في غزة بعد تصفية قيادات الصف الأول في حماس ومستعدون لكل السيناريوهات مع إيران

لا بديل عن التدخل البري ..تقرير استخباري إسرائيلي: الحرب ضد إيران لم تحقق أهدافها الجوهرية والهجوم الجوي وحده "غير كافٍ"

شهداء وجرحى في غارات لجيش الاحتلال استهدفت وسط وجنوب قطاع غزة