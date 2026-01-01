المفتي: عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 أيار

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم الاثنين الموافق 18/5/2026م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، وعليه يكون يوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة 1447 هـ وفق 26/5/2026م هو يوم وقفة عرفة، ويوم الأربعاء العاشر منه وفق 27 أيار 2026م، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ودعا المفتي حسين، الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا وخيرا ويمنا وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال .