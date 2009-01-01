شهداء وجرحى في غارات لجيش الاحتلال استهدفت وسط وجنوب قطاع غزة

الأحد 17 مايو 2026 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مساء يوم الأحد إلى خمسة إثر سلسلة غارات استهدفت مناطق تكتظ بالنازحين في وسط وجنوب القطاع، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

أفادت المصادر الميدانية باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، جراء غارة جوية نفذها طيران الاحتلال استهدفت بشكل مباشر خيمة تأوي عائلات نازحة في "شارع روني" بمنطقة مواصي خانيونس جنوبي القطاع، وهي المنطقة التي يقطنها آلاف النازحين في ظروف قاسية.

وفي وسط القطاع، واصل جيش الاحتلال استهداف المناطق الحيوية والمحيطة بالمرافق الطبية، حيث:

أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد من آخر في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

أكدت الطواقم الطبية أن بعض الإصابات التي وصلت إلى المستشفى وُصفت بالخطيرة، مما يرجح ارتفاع عدد الشهداء في الساعات المقبلة.

وفي مدينة غزة استقبل مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، 9 إصابات جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

حصيلة الغارات التي نُفذت مساء يوم الأحد بلغت 5 شهداء وتوزعت بين استهداف مباشر لخيام النازحين في خانيونس والتجمعات السكانية في دير البلح.

