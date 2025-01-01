الإمارات: حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية بعد استهدافها بمسيرة

ابو ظبي/سما/

قال مكتب أبو ظبي الإعلامي يوم الأحد، إن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها.

وقال المكتب إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أكدت بأن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.