  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات: حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية بعد استهدافها بمسيرة

الأحد 17 مايو 2026 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات: حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية بعد استهدافها بمسيرة



ابو ظبي/سما/

قال مكتب أبو ظبي الإعلامي يوم الأحد، إن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها.

وقال المكتب إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أكدت بأن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

الأكثر قراءة اليوم

حماس: جولة ثانية لانتخاب رئيس للحركة

صحيفة بريطانية : تشجيع أمريكي للإمارات للسيطرة على جزيرة "لافان" الإيرانية

أعضاء مؤتمر فتح يدلون بأصواتهم لانتخاب قيادة جديدة للحركة وسط حالة من الجدل

رام الله : شركة فلسطينية ترفع دعوى ضد مستوطنين وجيش الاحتلال بـ 18 مليون شكيل

الاستخبارات التركية تعلن تفكيك "شبكة تجسس" دولية

الاحتلال يواصل خروقاته .. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

الرئيس عباس يدلي بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح"

الأخبار الرئيسية

3 شهداء وعدد من المصابين بقصف للاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة

على خلفية حرب غزة.. "الجنائية الدولية" تُصدر مذكرات اعتقال سرية لمسؤولين إسرائيليين

الاحتلال يواصل خروقاته .. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

ياسر

طالع بعض الأسماء الفائزة .. فوز نجل الرئيس بعضوية أعلى هيئة قيادية في حركة فتح

الاعلام العبري يستعرض أسماء لشغل منصب قائد "القسام" خلفاً لعز الدين الحداد