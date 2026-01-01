اتصال قطري سعودي لبحث التطورات ووقف النار بين أميركا وإيران

الأحد 17 مايو 2026 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة / سما /

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة، في ظل التوتر المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب بيان للخارجية القطرية، تناول الاتصال الهاتفي بين الجانبين العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث التطورات المرتبطة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الرامية إلى منع تجدد التصعيد.

وشدد الوزير القطري، وفق البيان، على أهمية "تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية"، بما يفتح المجال أمام "معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار"، وصولًا إلى اتفاق مستدام يمنع عودة المواجهة العسكرية.

ويأتي ذلك في وقت لوّح فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مجددًا بإمكانية استئناف الحرب على إيران، بعدما نشر، مساء السبت، صورة لسفن حربية عبر منصة "تروث سوشيال" مرفقة بعبارة "الهدوء ما قبل العاصفة".

وجاء ذلك بعد يوم من تأكيده أن الحملة العسكرية ضد إيران "ستستمر".

