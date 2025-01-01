الاحتلال يواصل خروقاته .. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

الأحد 17 مايو 2026 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

استشهد شخص وأصيب آخرون، فجر الأحد، جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بارتقاء 11 شهيدا وأكثر من 60 مصابا نتيجة غارات متفرقة على مدينة غزة ومناطق شمالية منذ مساء السبت.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لليوم الـ220 على التوالي، عبر غارات وقصف وعمليات نسف للمنازل وإطلاق نار استهدف مناطق مأهولة ومراكز إيواء للنازحين، في انتهاك مستمر للاتفاق المبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وخلال الساعات الماضية، سجلت 7 خروقات جديدة تركزت في مدينة خانيونس جنوب القطاع، حيث أطلقت الآليات العسكرية نيرانها باتجاه منازل الفلسطينيين، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الزوارق الحربية.

كما طالت الاستهدافات الإسرائيلية المناطق الشرقية لحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، ومحيط مخيم البريج وسط القطاع، إضافة إلى إطلاق نار كثيف من الطائرات المسيّرة باتجاه منازل المواطنين، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع بين السكان والنازحين.

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حيث

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 870 فلسطينيا وإصابة نحو 2543 آخرين، منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في يوم 11 أكتوبر 2025، بحسب وزارة الصحة.

وبالتزامن مع ذلك، نفذت إسرائيل انسحابات جزئية من عدة مناطق داخل القطاع إلى مواقع تمركز جديدة، عرفت لاحقا باسم “الخط الأصفر”، الذي يشمل أكثر من نصف مساحة غزة، وفق ما تؤكد مصادر عسكرية إسرائيلية.

