واشنطن : هجمات إلكترونية على أنظمة وقود أمريكية في عدة ولايات

يشتبه مسؤولون أميركيون في أن قراصنة إيرانيين يقفون وراء سلسلة من الاختراقات لأنظمة تراقب كمية الوقود في خزانات التخزين التي تخدم محطات الوقود في عدة ولايات.

وذكرت مصادر لشبكة "سي إن إن"، اليوم السبت، أن القراصنة المسؤولين استغلوا أنظمة القياس التلقائي للخزانات، التي كانت متصلة بالإنترنت وغير محمية بكلمات مرور، ما أتاح لهم في بعض الحالات التلاعب بقراءات العرض الخاصة بالخزانات، لكن ليس بمستويات الوقود الفعلية داخلها.

ولا يُعرف أن عمليات الاختراق السيبرانية تسببت في أضرار مادية أو إصابات، لكن الاختراقات أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة، لأن الوصول إلى نظام قياس الخزانات قد يسمح نظريًا لقراصنة بجعل تسرب الوقود غير قابل للاكتشاف، وفقا لخبراء من القطاع الخاص ومسؤولين أمريكيين.

وأفادت المصادر المطلعة على التحقيق بأن تاريخ إيران في استهداف أنظمة خزانات الوقود يعد أحد الأسباب التي تجعلها المشتبه الرئيسي.

لكنها حذرت من أن الحكومة الأمريكية قد لا تتمكن من تحديد المسؤول بشكل قاطع بسبب نقص الأدلة الجنائية الرقمية التي تركها القراصنة.

وإذا تأكد تورط إيران، فسيكون ذلك أحدث مثال على تهديد طهران للبنية التحتية الحيوية داخل الولايات المتحدة، التي لا تزال بعيدة عن متناول الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، في ظل الحرب الأمريكية والإسرائيلية مع إيران، وفق الشبكة.

وقد يثير ذلك أيضا قضية سياسية حساسة بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال لفت المزيد من الانتباه إلى ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب.

وتعد حملة الاختراق أيضًا تحذيرًا للعديد من مشغلي البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة الذين كافحوا لتأمين أنظمتهم رغم سنوات من التحذيرات الفيدرالية.