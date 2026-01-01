صحيفة بريطانية : تشجيع أمريكي للإمارات للسيطرة على جزيرة "لافان" الإيرانية

لندن /وكالات/

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، عن ضغوط وتشجيع من قِبل مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل دفعها نحو انخراط عسكري مباشر وأعمق في المواجهة الحالية ضد إيران، بما يشمل "السيطرة الميدانية" على إحدى الجزر الإيرانية الإستراتيجية في الخليج العربي.

ونقلت صحيفة "ذا تليغراف" عن مسؤول أمني سابق ورفيع المستوى في إدارة ترامب قوله إن أطرافاً في الدائرة المحيطة بالرئيس الأمريكي اقترحت علناً قيام القوات الإماراتية بالسيطرة على جزيرة "لافان" الإيرانية، والتي تعرضت مصفاة النفط فيها لضربات جوية سرية مطلع نيسان الماضي نُسبت لجيش الإمارات، مشيراً إلى أن التوجه الأمريكي الحالي يدفع باتجاه وجود "أقدام إماراتية على الأرض بدلاً من القوات الأمريكية".

ووفقاً للمصادر الإستراتيجية، فإن الحرب المستمرة منذ 11 أسبوعاً والضربات المكثفة التي تعرضت لها الإمارات بأكثر من 2800 صاروخ وطائرة مسيرة من قِبل طهران، أحدثت تحولاً جذرياً دفع أبو ظبي إلى تعميق تحالفها الثنائي مع واشنطن وتل أبيب، مما أدى في المقابل إلى نشوء توترات حادة مع جيرانها في المنطقة وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، وهو ما تجلى مؤخراً في قرار الإمارات الانسحاب من منظمة "أوبك".

وفي سياق متصل، أكدت التقارير المتطابقة ازدهار العلاقات الأمنية بين الإمارات وإسرائيل خلال هذه الحرب، حيث زودت الأخيرة أبو ظبي ببطاريات منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية للتصدي للقصف الإيراني، وسط حديث إسرائيلي عن زيارة سرية قام بها بنيامين نتنياهو إلى الإمارات في آذار الماضي حققت "اختراقاً كبيراً"، رغم النفي الرسمي الصادر عن أبو ظبي.

هذا التحالف المتسارع أثار ردود فعل حادة؛ إذ وصفت طهران دولة الإمارات بأنها "شريك نشط في هذا العدوان"، فيما ردت أبو ظبي برفض العبارات الإيرانية مؤكدة احتفاظها بكافة حقوقها السيادية والعسكرية لحماية أراضيها، في وقت يرى فيه مراقبون أن هذا المحور العسكري الجديد يواجه تحديات حقيقية تتعلق بموقف الشارع العربي نظراً للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية.