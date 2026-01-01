الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر

السبت 16 مايو 2026 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أجبرت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي عمر محمد هلسة على هدم منزله ذاتياً في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، بعد إخطاره بقرار هدم نهائي من بلدية الاحتلال؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح هلسة، أن المنزل مكوّن من غرفتي نوم ومطبخ وحمام وصالون، وتعيش فيه عائلته المكونة من 6 أفراد، مشيراً إلى أن البلدية هددته بتنفيذ الهدم بواسطة طواقمها، وفرض غرامة مالية تصل إلى 70 ألف شيقل، في حال لم ينفذ الهدم بنفسه.

وتبلغ مساحة المنزل 60 متراً مربعاً، وهو قائم منذ نحو 20 عاماً، ويقطنه الزوج وزوجته وأطفالهما الأربعة.

