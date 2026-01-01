مريم بشارات تتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه في الفلبين

توجت مريم بشارات، لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه، اليوم السبت، بذهبية الدوري العالمي، الذي تقام منافساته في العاصمة الفلبينية مانيلا، بمشاركة نحو 3000 لاعب ولاعبة من حول العالم.

ونافست بشارات على فئة تحت 66 كغم، حيث حققت ثلاثة انتصارات متتالية في البطولة، كان أولها على نظيرتها الماليزية بنتيجة 8-0، والثانية في نصف النهائي على منافستها الروسية بـ 2-0.

أما الانتصار الثالث فكان في المواجهة النهائية أمام لاعبة منتخب كرواتيا.

وخلال اللقاء قدمت بشارات أداءً قوياً جعلها تحسم النتيجة لصالحها بواقع 3-0، لتعتلي بذلك منصة التتويج وتتقلد الميدالية الذهبية، وتعزز صدارتها للتصنيف العالمي على فئة وزنها.

وقال اتحاد الكاراتية، إن البطلة الفلسطينية أداءً مميزاً طوال البطولة، مؤكدةً حضورها القوي وإصرارها على رفع اسم فلسطين عالياً في المحافل الدولية، بقيادة ومتابعة مدربها الكابتن أمين بشارات الذي أشرف على تدريب اللاعبة ورافقها خلال مشوار البطولة حتى اعتلاء منصة التتويج.

وأشار الاتحاد إلى حضور سفير دولة فلسطين لدى الفلبين منير أنسطاس، الذي تابع المباراة النهائية، وشارك في تكريم البطلة الفلسطينية على منصة التتويج، تقديراً لهذا الإنجاز الرياضي المشرف.

كما هنأ رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري البطلة مريم بشارات، معبّراً عن فخره بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل الرياضة الفلسطينية، كما وجّه الشكر لكل الجهات التي ساهمت وقدّمت الدعم والمساندة حتى رفعت لاعبتنا العلم الفلسطيني على منصة التتويج.