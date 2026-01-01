الرئيس عباس يدلي بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح"

رام الله/سما/

أدلى رئيس حركة فتح المنتخب، الرئيس محمود عباس، صباح اليوم السبت، بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وذلك في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وتفقد سيادته قاعة الانتخابات واطلع على سير العملية الانتخابية، مستمعاً إلى شرح من القائمين عليها حول آليات التصويت والإجراءات التنظيمية المتبعة، مؤكداً أهمية إنجاح العملية الديمقراطية بما يعكس وحدة الحركة وحرصها على تجديد مؤسساتها القيادية.

وشدد سيادته على أن انعقاد انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري اليوم يؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز المسار الديمقراطي، وقال: هذا العام هو عام الديمقراطية، فقد عقدنا مؤتمراً هاماً للشبيبة الفتحاوية تبعه إجراء الانتخابات المحلية في إبريل الماضي، واليوم المؤتمر الثامن لحركة فتح، ونُعد لانتخابات المجلس الوطني في شهر نوفمبر، وللانتخابات العامة والرئاسية بدءاً بإعداد الدستور، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات العامة.

وكان أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" قد بدأوا صباح اليوم عملية التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، عند الساعة العاشرة صباحاً، على أن تستمر حتى الرابعة بعد الظهر، تليها مباشرة عمليات الفرز وإعلان النتائج وصولاً إلى إصدار البيان الختامي للمؤتمر.

ويختتم المؤتمر الثامن لحركة "فتح" أعماله اليوم، بإعلان النتائج النهائية لانتخابات اللجنة المركزية الجديدة والمجلس الثوري، بعد يومين من انعقاده في مدينة رام الله، بالتزامن مع قطاع غزة والقاهرة وبيروت، بمشاركة نحو 2580 عضواً من كوادر الحركة.