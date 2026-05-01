غزة تشيع قائد كتائب القسام في غزة الشهيد عز الدين الحداد

شيع قطاع غزة اليوم قائد كتائب القسام عز الدين الحداد الذي استشهد في غارة إسرائيلية استهدفت بنايه في حي الرمال بمدينه غزه أمس.

ونعت مساجد مدينة غزة عبر مكبرات الصوت القائد العام لكتائب القسام الحداد.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ أمس بسقوط 10 شهداء بينهم أطفال ونساءإضافة إلى أكثر من 50 مصابا، إثر استهداف شقة سكنية وسيارة مدنية في حي الرمال غربي مدينة غزة.

هذا، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ‏نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قد أعلنا مساء الجمعة الماضية في بيان أن الجيش استهدف بغارة قائد الجناح العسكري لحماس.

وأشار البيان إلى أن "الحداد كان مسؤولا عن قتل واختطاف وإصابة آلاف المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي".

ونجا الحداد سابقا من عدة محاولات اغتيال، حيث قصفت إسرائيل منزله أكثر من مرة خلال هذه الحرب المستمرة ومن قبلها في حروب سابقة على غزة، كما استهدفت إسرائيل عدة أماكن كان يتوقع أن يكون فيها.