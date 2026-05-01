  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة تشيع قائد كتائب القسام في غزة الشهيد عز الدين الحداد

السبت 16 مايو 2026 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تشيع قائد كتائب القسام في غزة الشهيد عز الدين الحداد



غزة/سما/

 شيع قطاع غزة اليوم قائد كتائب القسام عز الدين الحداد الذي استشهد في غارة إسرائيلية استهدفت بنايه في حي الرمال بمدينه غزه أمس.

 

ونعت مساجد مدينة غزة عبر مكبرات الصوت القائد العام لكتائب القسام الحداد.

 

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ أمس بسقوط 10 شهداء بينهم أطفال ونساءإضافة إلى أكثر من 50 مصابا، إثر استهداف شقة سكنية وسيارة مدنية في حي الرمال غربي مدينة غزة.

هذا، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ‏نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قد أعلنا مساء الجمعة الماضية في بيان أن الجيش استهدف بغارة قائد الجناح العسكري لحماس. 

وأشار البيان إلى أن "الحداد كان مسؤولا عن قتل واختطاف وإصابة آلاف المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي".

 

ونجا الحداد سابقا من عدة محاولات اغتيال، حيث قصفت إسرائيل منزله أكثر من مرة خلال هذه الحرب المستمرة ومن قبلها في حروب سابقة على غزة، كما استهدفت إسرائيل عدة أماكن كان يتوقع أن يكون فيها.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو وكاتس يؤكدان : استهداف مسؤول حماس العسكري عزالدين الحداد في غزة

بتوقيع الضيف والسنوار وعيسى.. الكشف عن فحوى رسالة “القسام” السرية لنصر الله لحظة تنفيذ عملية “طوفان الأقصى”

قلقٌ كبيرٌ في إسرائيل من إمكانية حيازة “حماس” مسيّراتٍ كحزب الله.. الاجتياح مرّة أخرى على طاولة صُنّاع القرار بالكيان و “حماس” لا تُظهِر علامات استسلامٍ

مناورة “الكبريت والنار”.. الجيش الإسرائيلي يطلق مفاجأة كبرى على طول الحدود مع مصر

"حماس”: سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال وأي حديث عن نزعه “تساوق مع أجندات العدو” في طمس هويتنا

نتنياهو يعترف بفشل تحقيق “أهداف” الحرب على إيران ويخشى خسارة الانتخابات المبكرة..

أمريكا تدرس مطالبة إسرائيل بتخصيص أموال المقاصة الفلسطينية لمجلس السلام في غزة

الأخبار الرئيسية

ممداني يحيي يوم النكبة ويثير حفيظة يهود نيويورك وإسرائيل

IMG_4807

بعد إعلان إسرائيل اغتيال “الحداد”.. اتصالات لمنع انهيار مفاوضات غزة ووفد فلسطيني يتوجه إلى القاهرة

IMG_4804

بتوقيع الضيف والسنوار وعيسى.. الكشف عن فحوى رسالة “القسام” السرية لنصر الله لحظة تنفيذ عملية “طوفان الأقصى”

عراقجي : أمريكا وإيران نحو تأجيل محادثات اليورانيوم المخصب لمراحل لاحقة

نيويورك تايمز: استعدادات أمريكية اسرائيلية مكثفة لاحتمال تجدد الهجمات على إيران