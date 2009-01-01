بعد إعلان إسرائيل اغتيال “الحداد”.. اتصالات لمنع انهيار مفاوضات غزة ووفد فلسطيني يتوجه إلى القاهرة

القاهرة /سما/

ذكرت مصادر مصرية، أن “محادثات مكثفة جرت خلال الساعات الماضية لمنع انهيار جولة المفاوضات بشأن غزة”.

وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي في ضوء إصرار إسرائيل على تجريد القطاع من السلاح كجزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالمرحلة الأولى، وفق صحيفة “الأخبار” اللبنانية.

كما أفاد التقرير بأن وفداً من الفصائل الفلسطينية من المتوقع أن يعود إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة المباحثات.

وعاش قطاع غزة ليلة ثقيلة، بعد سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة أسفرت عن استشهاد 8 أشخاص على الأقل، وإصابة نحو 50 آخرين، في وقت أعلنت فيه إسرائيل أنها حاولت اغتيال القائد العام لكتائب القسام، عز الدين الحداد.