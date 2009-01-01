مصادر من «حماس» تؤكد اغتيال قائد كتائب القسام عز الدين الحداد في غارة إسرائيلية بغزة

غزة/سما/

أكدت مصادر من حركة «حماس»، صباح السبت، أن عز الدين الحداد القائد العام لـ«كتائب القسام» الجناح المسلح للحركة، قد استشهد في الغارة الإسرائيلية التي استهدفته أمس في شقة سكنية بمدينة غزة.

وبحسب ثلاثة مصادر من «حماس»، تحدثت لـ «الشرق الأوسط» في قطاع غزة، فإن عملية التعرف على جثمان الحداد قد تمت من قبل عائلته، والمقربين منه، خاصةً وأنه كان عبارة عن أشلاء في أجزاء من جسده.

وبينت المصادر أنه سيتم تشييع جثمان الحداد ظهر اليوم السبت.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أعلنا أن الهجوم الذي استهدف شقة سكنية بحي الرمال في مدينة غزة، قد استهدف الحداد، مشيرين إلى أنه أحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأنه المسؤول عن قتل واختطاف آلاف الإسرائيليين، وشن هجمات ضد قواتهما.

ووقع الهجوم عند نحو الساعة 7:45 من مساء الجمعة، باستهداف شقة سكنية في بناية تقع بحي الرمال وسط مدينة غزة، وهو أحد أرقى الأحياء بقطاع غزة، وفي أعقاب ذلك الهجوم بنحو 10 دقائق، تم استهداف مركبة بشارع الوحدة.

وأدى الهجومان إلى مقتل ما لا يقل عن 7 فلسطينيين، بينما أصيب أكثر من 30.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، لقناة «12 العبرية»، إن الهجوم ضد الحداد جاء بعد معلومات دقيقة استخباراتية، وإن المركبة التي استهدفت غادرت مكان استهداف الشقة السكنية، ومنعاً لنجاة الحداد أو من كانوا برفقته تم استهدافها وقتل من فيها.

وجاءت عملية اغتيال الحداد، في وقت تنهي حركة «حماس» انتخاب رئيس مكتبها السياسي الجديد، وهو الأمر الذي من المفترض أن تنتهي يوم الأحد المقبل بتحديد شخصية الرئيس الجديد.

ويعتبر الحداد، الشخصية الأبرز في «كتائب القسام» حالياً داخل قطاع غزة، بعد أن كانت إسرائيل اغتالت القيادات الأخرى من المجلس العسكري، ومنهم قائد الكتائب السابق محمد الضيف، ومحمد السنوار الذي تولى قيادة الكتائب لاحقاً، بينما سبقهم مروان عيسى الذي اغتيل بداية الحرب على القطاع.

وكان العديد من المختطفين الإسرائيليين الذين أفرج عنهم في صفقات التبادل، أكدوا أنهم التقوا بالحداد.

وفقد الحداد خلال الحرب اثنين على الأقل من أبنائه بينهم ابنه الأكبر صهيب، في سلسلة غارات استهدفتهم، كما قتل زوج ابنته وهو أحد مرافقيه الشخصيين، في غارة استهدفته.