نيويورك تايمز: استعدادات أمريكية اسرائيلية مكثفة لاحتمال تجدد الهجمات على إيران

وكالات / سما/

تجري الولايات المتحدة وإسرائيل استعدادات مكثفة هي الأكبر منذ بدء وقف إطلاق النار لاحتمال استئناف الضربات على إيران في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وذكر المصدران لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن خيارًا آخر يتمثل في نشر قوات عمليات خاصة في المنطقة للبحث عن مواد نووية مدفونة في الأرض.

وأشارا إلى أن مئات من هذه القوات وصلت إلى الشرق الأوسط في مارس/آذار، في عملية تهدف إلى منح الرئيس دونالد ترامب هذا الخيار، لكنهما أوضحا أن مثل هذه العملية ستتطلب أيضًا آلافًا من قوات الدعم التي من المرجح أن تُزجّ في معارك مع القوات الإيرانية.