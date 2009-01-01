ترامب يعلن القضاء على "أبو بلال المينوكي" الرجل الثاني في "داعش"

السبت 16 مايو 2026 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت، مقتل الرجل الثاني في تنظيم "داعش" على مستوى العالم أبو بلال المينوكي.

وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال": "الليلة، وبتوجيهاتي، نفذت القوات الأميركية الباسلة والقوات المسلحة النيجيرية بنجاح باهر مهمة بالغة التعقيد ومخططة بدقة للقضاء على أخطر إرهابي في العالم".

وأضاف أن "أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في تنظيم داعش عالميا، ظنّ أنه يستطيع الاختباء في إفريقيا، لكنه لم يكن يعلم أن لدينا مصادر تُطلعنا على تحركاته".

وتابع قائلا: "لن يُرهب المينوكي شعوب إفريقيا بعد الآن، ولن يُساعد في التخطيط لعمليات تستهدف الأميركيين".

واختتم ترامب منشوره قائلا: "بإقصائه، تضاءلت عمليات داعش العالمية بشكل كبير. شكرا لحكومة نيجيريا على شراكتها في هذه العملية".

وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر الماضي أن بلاده شنّت ضربة استهدفت تنظيم "داعش" في نيجيريا.

