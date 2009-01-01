الحرس الثوري الإيراني: كشفنا شبكة تجسس مرتبطة بالموساد وألقينا القبض على عضوها الرئيسي

طهران / وكالات /

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، أنه كشف شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي واعتقل العنصر الرئيسي فيها بمحافظة أردبيل شمال غربي البلاد خلال عملية معقدة.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي في بيان، إنه تم تحديد شبكة تجسس والتعرف على عضوها الرئيسي الذي حاول التواصل وإرسال معلومات عن بعض المواقع الحساسة والمهمة في المحافظة، وألقي القبض عليه خلال عملية أمنية.

وذكر الحرس الثوري أنه سبق وأن استُهدفت بعض هذه المواقع بصواريخ أمريكية إسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.

وتعد حرب الاستخبارات وتجنيد الجواسيس أحد أبرز ميادين المواجهة والصراع التي برزت في الحرب الأخيرة.

ونشر الحرس الثوري مقطع فيديو وثق عملية اعتقال المشتبه به.